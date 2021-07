Natália Milanová sa po smrti Lasicu († 81) nečinne prizerá: Ministerstvo sa na maestra vykašľalo

V nedeľu odišiel na večnosť známy herec Milan Lasica († 81).

Velikán, ktorý za svoj život obohatil slovenskú kultúru svojím talentom, nevídaným humorom a inteligenciou, po sebe zanechal nezmazateľnú stopu, čo si prvotne uvedomila aj naša vláda. Tá chcela najskôr vyhlásiť štátny smútok, ale keď návrh neprešiel, ponúkli rodine aspoň pohreb so štátnymi poctami. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

To však Lasicova rodina odmietla a pochovala ho v tichosti bez veľkej parády. Lasica, ku ktorému vzhliadali mnohé generácie, sa však veľkej pietnej akcie nedočkal ani zo strany ministerstva kultúry na čele s ministerkou Natáliou Milanovou (39). Štátna inštitúcia tak zostala so založenými rukami a zmohla sa len na stolček s kondolenčnou knihou pre verejnosť vo vestibule ministerstva. Naozaj si velikán jeho mena nezaslúži väčšiu úctu?

Lasicova († 81) nečakaná smrť sa dotkla každého z nás. Svojou umeleckou dušou, ktorá nám roky prinášala kultúrne zážitky v jeho podaní, si získal srdcia mnohých. Preto niet divu, že ho uznávalo a velebilo mnoho ľudí, pre ktorých bol stelesnením človeka hodného nasledovania. Jeho smrť prišla nečakane a zarmútila nielen fanúšikov, ale aj jeho kolegov či kamarátov. Kondolencie prichádzali z celej krajiny a aj spoza hraníc.

Napriek ponuke vlády pochovať tohto velikána so štátnymi poctami sa rodina rozhodla pre súkromný pohreb s asi päťdesiatkou smútiacich. Pozvánku však nedostalo množstvo Lasicových priaznivcov a blízkych ľudí, ktorí s ním roky spolupracovali. Všetci preto dúfali, že sa na jeho počesť uskutoční aspoň verejná rozlúčka, kde by mu mohli vzdať hold. Lasica, ktorý prispel obrovskou mierou do kultúrneho života na Slovensku, sa však takejto úcty zo strany ministerstva kultúry nedočkal.

„Ministerstvo kultúry vyvesilo na znak úcty smútočnú zástavu a Dvorana ministerstva kultúry je otvorená na podpis kondolenčnej knihy. Verejnosť môže vyjadriť sústrasť každý pracovný deň od 9.00 hod. do 18.00 hod.,“ povedala hovorkyňa Zuzana Viciaňová. O verejnej rozlúčke však nepadlo ani slovo.

Kultúrna inštitúcia zriadila len pietne miesto vo svojej budove, kam môže prísť verejnosť vzdať hold národom milovanému umelcovi. Ministerstvo kultúry, ktoré je zastrešujúcou inštitúciou, tak neurobilo nič viac a pamiatku velikána Lasicu si uctili len symbolicky. Podobne reagoval aj Úrad vlády SR. Dodali, že premiér Eduard Heger ponúkol rodine možnosť participácie na poslednej rozlúčke a rodina to ocenila, no ponechala všetko v súkromnej rovine.