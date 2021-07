Poláková skončila v Markíze po 14 rokoch: Telerána sa nemieni vzdať, takto to má vymyslené

Nie je to jednoduché. Adriana Poláková (44) len nedávno šokovala ukončením moderovania v markizáckom Teleráne.

Po štrnástich rokoch zavesila na klinec svoju televíznu kariéru a dala prednosť láske. Dôvodom bol jej priateľ Christian a ich spoločný život v rakúskom Burgau. Tam si dvojica buduje svoj biznis v podobe luxusného kaštieľa, no, ako sa zdá, Adriana sa obľúbenej relácie po rokoch nechce úplne vzdať.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Adriana Poláková sa postupne udomácňuje v novom kaštieli v rakúskom Burgau. Život hradnej panej si zatiaľ veľmi pochvaľuje, a časom by aj s partnerom Christianom chceli z tohto miesta urobiť penzión. Aj keď sa zdalo, že Poláková znáša odchod z Markízy, kde strávila dlhé roky, dobre, vyzerá to tak, že realita je iná. Na obraze sa brunetka poslednýkrát objavila 30. júna, o čom žiadny divák ani len netušil, pretože sa žiadne veľkolepé lúčenie na obrazovkách neudialo.

Vysielať mala totiž ešte v júli, ale nakoniec si zobrala dovolenku a ufujazdila do Rakúska za priateľom. Adriana sa však práce v Markíze odmieta úplne vzdať. „14 rokov nie je málo. Úžasných 14 rokov s najlepším kolegom Darom Richterom v Teleráne. Kým ja si užívam stále dovolenku, ty si uži poriadne Teleránko,“ napísala Adriana, s ktorou sa rozhodol v Markíze skončiť aj jej dlhoročný kolega Daro.

No to, že sa žiadna labutia pieseň nekonala, má aj iný dôvod. Poláková sa v relácii plánuje v určitých intervaloch objavovať. „Nelúčila som sa, lebo ja verím, že ja aj Darko budeme pravidelne v Teleráne. Vždy rada prídem napiecť alebo porozprávať o svojom novom živote bez kamier. Áno, je to zmena po 16 rokoch odísť od top kolegov, z perfektnej roboty... Ale život je zmena. A tá moja sa práve deje,“ dodala brunetka.