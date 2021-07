Sexbomba Belohorcová cíti, že starne, už potrebuje pomôcku: Podchytili sme to v pravý moment

Moderátorka Zuzana Belohorcová (45) patrí dlhé roky medzi najkrajšie ženy nášho šoubiznisu.

Aj vo svojom veku sa pýši telom bohyne, ktoré jej môžu závidieť aj mladšie ročníky. Napriek tomu si však Zuzana svoj vek začína uvedomovať a podľa vlastných slov na sebe badá prvé náznaky starnutia. A to aj napriek tomu, že sa snaží o svoju vizáž a vonkajšok stále dbať.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Aj keď sa Belohorcová udržiava v kondícii cvičením, priznáva, že to už nie je to, čo to bývalo. Sexica, ktorá dráždila svojím dekoltom mužov roky v erotickej relácii, na sebe začína badať známky starnutia. „Sme vo veku, keď si už ťažko priznávame, že horšie vidíme, že nás už občas niečo pobolieva. Vždy, keď sa vyberieme na preventívnu kontrolu, nie je to už také ako zamlada. Ale musíme byť spokojní s tým, čo máme,“ priznala blondínka.

Kvôli zhoršenému zraku jej tvár už zdobia dioptrické okuliare. „U mňa je to zatiaľ iba zhoršený zrak, ale vďaka úžasným doktorkám sme to podchytili v pravý moment,“ dodala Zuzana.