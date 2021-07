Moderátorka Heribanová prezradila tajomstvo: S vnučkami má tajnú dohodu

Vnučky Aleny Heribanovej (66) robia obľúbenej slovenskej moderátorke obrovskú radosť.

Ako však priznala, jej malé poklady Izabela a Emília sa na nej dokážu aj veľmi dobre pobaviť. Známa televízna tvár priznáva, že u nich doma je vždy veľmi veselo a deti sú elixírom jej života. Prezradila však, že so svojimi vnučkami majú malé tajomstvo.

Heribanová si chvíle voľna rada užíva v spoločnosti svojich dospelých dcér Babsy a Tamary, ktoré už majú svoje rodiny. Pri návšteve, keď sa domom ozýva jasot a smiech malej Izabelky a Emílie, je vždy veselo a moderátorka si tieto chvíle nevie vynachváliť. Na svoj vek vyzerá Alena výborne, a preto nieto divu, že sa jej prívlastok babka veľmi nehodí. A ako sa zdá, so svojimi vnučkami má tajnú dohodu. Tie sa s ňou často zabávajú a dokonca ju ani nevolajú babička.

„Moje vnučky sa na mne ohromne bavia. Vždy povedia Alenka, postav sa na hlavu, Alenka, urob... Myslím, že nie som zabávač, ale to, že mám dobrú náladu a som optimista, tak je také drobné pobavenie,“ priznala v Rádiu Jemné. Dokonca prezradila, prečo je pre nich Alenka a nie stará mama. „Keď boli úplne maličké a nevedeli to vysloviť, tak som bola baba. Potom baba Alenka, lebo obidve majú dve babičky, tak to musia rozlíšiť. No a potom už máme len krstné mená,“ dodala na záver.