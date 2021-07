Hviezda Oteckov Anička Jakab Rakovská otvorene o materstve: Čo ju po pôrode prekvapilo?

Zažíva úplne nové situácie.

Energická herečka Anička Jakab Rakovská (28) žije v šťastnom manželstve po boku herca Roba Jakaba (44). Minulý rok v septembri sa im dokonca rodinka rozrástla a narodila sa im ich prvá rozkošná dcérka Agnes. A aj keď si sympatická brunetka materstvo užíva, priznáva, že často ostáva poriadne zaskočená.

Anička Jakab Rakovská je hrdou mamou malej princeznej Agnes. Herečka však na vlastnej koži pocítila, že práve materstvo ukáže úplne inú stránku života. „Je to čas, keď tak vystúpiš z toho pracovného kolotoča a zrazu si aj prinútená, ale aj to spontánne vzniká, že si v podstate sama so sebou konfrontovaná a zažívaš úplne nové situácie, ktoré ťa stavajú do úplne inak hraničných situácií než predtým. Zrazu sa strašne vystresuješ, zľakneš, šialene sa potešíš, všetko je zrazu také extrémne, ale inak a veľa tým pádom o sebe zistíš,“ prezradila v podcaste s Ankou Šiškovou.

A keďže je Agnes jej prvá dcérka, brunetka vôbec netušila, čo sa bude diať. „Prekvapilo ma všetko. Podľa mňa nevieš, čo potom pôrode sa s tebou stane. Je to také nevyspytateľné, ale to je na tom krásne,“ uzavrela šťastná a spokojná Anička, ktorá bola veľkou hviedzou markizáckeho seriálu Oteckovia.