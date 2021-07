Milan Lasica († 81) o smrti často rozmýšľal: Pri pohľade späť z jeho slov až mrazí

Niečo sa mu splnilo a niečo nie. Uplynulú nedeľu privítalo umelecké nebo herca Milana Lasicu († 81).

Naposledy vydýchol na pódiu za búrlivého potlesku a na mieste, ktoré tak veľmi miloval. Náhly odchod otriasol spoločnosťou a najviac roztrieštené srdcia majú jeho najbližší. A aj keď by si mnohí želali vrátiť čas, osud to zariadil inak. Samotný velikán sa však nad svojou smrťou často zamýšľal a pre svoj odchod na druhý svet mal v hlave vlastný scenár.

Maestro Milan Lasica nás opustil počas poslednej klaňačky na javisku Štúdia L+S s orchestrom Bratislava Hot Serenaders. V momente jeho posledného výdychu ostalo len prázdne ticho a všetci verili, že sa jeho srdce opäť podarí naštartovať. No, žiaľ, neudialo sa tak ani po snahe záchranárov.

Lasica však bral smrť ako bežnú súčasť života a nebál sa

o nej hovoriť. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa priznal obavy zo smrti na javisku a pri pohľade späť z týchto slov až mrazí. O svojom odchode mal jasnú predstavu a, ako sa zdá, niečo sa mu predsa len splnilo.

„Ja by som najradšej nezomrel. A keď už, tak náhle, to nie je zlé. Zomrieť na javisku je hlúpe kvôli obecenstvu. Ľudia sa predsa neprišli pozrieť na to, ako umierate. Viete, v tomto veku, keď zomierajú vaši rovesníci, to už prestáva byť sranda. Keď si uvedomíte, koľko hercov z našej generácie odišlo predčasne, tak sa na to človek díva, že je rád, že je ešte tu,“ priznal herec. Dnes je už jasné, že osud si jeho odchod dokonale zrežíroval. Lasica odišiel na mieste, ktoré bolo jeho srdcovkou dlhých šesť desaťročí.