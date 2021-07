Šok tri dni po smrti Milana Lasicu († 81): TAJNÝ POHREB v úplnej tichosti!

Po nečakanom skone rovno na javisku ďalší šok! Herec Milan Lasica zomrel v nedeľu 18. júla po skončení vystúpenia s orchestrom Bratislava Hot Serenaders.

Náhle úmrtie rovno na doskách jeho milovaného Štúdia L+S spôsobilo srdcové zlyhanie. Odchod velikána nenechal chladnými ani politikov, ktorí trúchliacej rodine ponúkli štátny pohreb. Lasicovi najbližší túto možnosť odmietli.

Ako zistil Nový Čas, príbuzní sa stretli deň po jeho smrti, v pondelok popoludní, a trúchlili za nezabudnuteľným hercom. Padlo rozhodnutie, že sa s ním rozlúčia len v súkromí, o čom informovala aj kancelária premiéra Eduarda Hegera.

Potvrdil to aj výkonný riaditeľ Štúdia L+S Pavol Danišovič. ,,Ja mám informáciu, že pohreb bude len v kruhu najbližšej rodiny, ktorá to chce takto realizovať, a treba to rešpektovať," povedal pre TASR.

Pohreb Lasicu sa tak konal v stredu 21. júla popoludní bez veľkého humbuku, v tajnosti a v tichosti v bratislavskom krematóriu. S hercom sa lúčila jeho manželka Magda Vášáryová, ich dve dcéry a ďalší vybraní smútoční hostia. Nechýbal medzi nimi slávny český herec s manželkou.

