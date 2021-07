Karin Majtánovú čaká v 47 rokoch druhá svadba: Chcem si upratať život

Prvýkrát sa vydávala ako tridsaťročná a teraz si všetko zopakuje. Samozrejme, s iným mužom. Bývalá misska a dlhoročná moderátorka Karin Majtánová (47) už má za sebou výber svadobných šiat, s ktorým jej pomáhala kamarátka Soňa Müllerová (59).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Karin bude už trochu staršia nevesta a vydávať sa vraj rozhodla práve vzhľadom na svoj vek. „Zistila som, že si chcem upratať život. Pretože sa môžu vekom vyskytnúť aj nejaké životné zmeny, nedajbože zdravotné problémy, tak aby sme s Peťom patrili jeden druhému, pretože u nás je trochu vágny pojem druhá družka. Nie je to ideálne v rámci úradných vecí,“ skonštatovala racionálne.

V januári to bolo sedem rokov, čo s Petrom Kremnickým (46) tvoria pár. „Očakávam akési spečatenie toho, čo žijeme doteraz. Viem, že sa to možno nebude niekomu páčiť, ale na našich životoch sa nič nezmení, fungujeme ako rodina, staráme sa o domácnosť, o deti, len nám pribudne papier. Nieže by som to dehonestovala, nerobím to len kvôli papieru, ale aj kvôli vnútornému pocitu,“ dodala.

Ako bude prebiehať jej veľký deň? S výberom svadobných šiat jej pomáhala Soňa Müllerová, prečo sa nezhodli? Čítajte v Novom Čase Víkend, prílohe sobotného Nového Času.