Milan Kňažko spomína na hereckú legendu: Čo som mal na Milanovi Lasicovi († 81) najradšej

Herec Milan Kňažko sedel dlhé roky vedľa Milana Lasicu aj v televíznom programe Sedem, v ktorom spoločne s ďalšími osobnosťami glosovali najzaujímavejšie udalosti uplynulého týždňa.

"Čo bude ďalej, to závisí od televízie, zatiaľ rozmýšľajú o tom, že urobíme spomienkovú Sedmičku na Milana, čo si myslím, je dobré, ale treba ešte počkať," uviedol pre TASR Kňažko. "Nemám chuť sa teraz veľmi smiať, aj keď zvykne sa hovoriť, že on by si to prial, aby sme boli veselí, no dobre, ale my veľmi nie sme, a on už si nemôže nič priať, bohužiaľ," dodal.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kňažko mal podľa vlastných slov najradšej na svojom hereckom kolegovi a priateľovi to, že sa dokázali spolu porozprávať, zasmiať sa na rovnakých veciach. "Rovnako sme vnímali veľa skutočností a okolností v našom živote. Niekedy sme sa hrali ako malé deti, to bol náš spôsob komunikácie, nemali sme zábrany," priblížil priateľský súzvuk dvoch Milanov.

Lasica a Kňažko sa poznali od 60. rokov minulého storočia, boli spolu v Divadle na Korze, dlhé roky na Novej scéne, veľakrát ich spojila výroba televíznych programov. "Robil som aj inscenácie, čo Milan režíroval, hrali sme spolu vo filme Agáva," spomína drámu z roku 2016, ktorú režíroval a scenár napísal Ondrej Šulaj. Z inscenácií, v ktorých od roku 1997 účinkoval v Štúdiu L+S spolu s Lasicom, pripomenul dôležité tituly Kumšt, neskôr premiéru inscenácie Život na trikrát, ktorú hrali spolu s Emíliou Vášáryovou a Martou Sládečkovou. Herec podčiarkuje, že absolútne výnimočné predstavenia anglickej hry Rýbárik kráľovský či Lasicovej hry Na fašírky mi nesiahaj už na javisku nikdy nikto neuvidí. "Škoda, že ich televízia nezaznamenala, to považujem za obrovskú chybu, ostanú len v spomienkach divákov," uzavrel.