Ďurinda vyrobil na dovolenke trapas: Odkaz Moravákom po tornáde, to myslí vážne?!

Frontman legendárnej slovenskej kapely Tublatanka Maťo Ďurinda (59) si ešte donedávna užíval letnú dovolenku na Jadrane.

Práve počas plávania v mori sa rozhodol nahrať odkaz obetiam tornáda, ktoré sa prehnalo Moravou vo štvrtok, 24. júna. Aj keď spevák odkaz myslel dobre, celá situácia pôsobila veľmi necitlivo.

Ďurinda neodhadol následky, keď počas relaxu v mori poslal „povzbudzujúci“ odkaz zdrveným ľuďom na Morave, ktorých postihlo ničivé tornádo. Mnohých pripravilo o domov a o dovolenke pri mori sa im tak ešte dlhú dobu nebude môcť ani zdať.

„Hlavne teraz myslím na všetkých Moravákov, ktorým sa to stalo. Na ktorých prišlo to strašné tornádo, zobralo im strechy a poškodilo domy,“ vyjadroval sa Ďurinda, vychutnávajúc si plávanie v mori. Po zverejnení odkazu sa na frontmana kapely zosypala ľadová sprcha od jeho fanúšikov. „Príde mi fakt veľmi trápne plávať si v mori a rozprávať, ako ti je ľúto ľudí, ktorí si zažívajú peklo po tornáde...“ odkázala mu fanúšička.

Ďurinda dokonca priznal, že si nevie predstaviť ako by to zvládal on. „Mne keby sa to stalo, že mi tornádo zhodí dom tak by som bol úplne na mizine. Hlavne na tej psychickej,“ zamyslel sa a ďalej si užíval more.