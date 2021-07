Aneta Parišková utiekla hrobárovi z lopaty: Po prekonaní rakoviny obdivuhodný krok

Jojkárska hviezda Aneta Parišková (48) utiekla hrobárovi z lopaty.

Po tom, čo jej diagnostikovali rakovinu v podobe Non-hodgkinovho lymfómu pod hrudnou kosťou, sa jej život roztočil na plné obrátky. Aneta sa však nevzdala a začala so zákernou chorobou bojovať. Po ťažkých chemoterapiách sa jej opäť podarilo postaviť na nohy a znova rozdáva úsmevy na všetky strany. Tie chce spolu so svojimi skúsenosťami posúvať ďalej onkologickým pacientom, ktorých postihol rovnaký osud ako ju samotnú.

Pariškovej choroba prišla znenazdajky ešte minulý rok. Na krku totiž spozorovala neznámy útvar, s ktorým utekala okamžite do nemocnice. Diagnóza bola neúprosná a známa blondínka si vypočula od lekárov slovo rakovina. Kolotoč vyšetrení a liečba jej dali poriadne zabrať, ale Aneta sa rozhodne nevzdala. Stála pri nej celá rodina, hlavne manžel Miro a jej traja milovaní synovia, ktorí jej dodávali odvahu a chuť do života. Napriek tomu, že boli pre známu jojkárku chemoterapie nesmierne náročné, zvládla to tak, ako mnoho iných prekážok v minulosti. Našťastie liečba zabrala a Parišková je opäť usmiata a plná energie kráčať životom ďalej.

Optimizmus chce vlievať aj do ostatných onkologických pacientov, ktorých postihol rovnaký osud ako ju. Aneta sa totiž rozhodla spolupracovať so združením, v ktorom stretla ľudí s rovnakým osudom. „Moje prvé osobné stretnutie s Mirkou, Lacom a Adrianou. Spája nás diagnóza, ktorú sme prekonali a ktorú sme pripravení poraziť zas. A spája nás snaha pomáhať aj ďalším onkohematologickým pacientom a navzájom sa podporovať,“ priznala moderátorka.

„Tešíme sa, že Anetka Parišková prijala našu ponuku a stala sa riadnou členkou nášho občianskeho združenia Lymfoma a Leukémia Slovensko. Naším cieľom je pomáhať onkohematologickým pacientom a zároveň zvyšovať osvetu o rakovine krvi. Sme radi, že je Anetka pripravená pomáhať nášmu združeniu vo všetkých oblastiach,“ zneli slová zástupcov združenia.