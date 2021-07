Pre Lasicu († 81) bolo jeho divadlo srdcovou záležitosťou: Aká budúcnosť čaká Štúdio L+S?

Humor a talent do Štúdia L+S priniesla legendárna dvojica Július Satinský († 61) a Milan Lasica († 81) ešte v osemdesiatych rokoch.

Odvtedy sa na dosky divadla postavilo mnoho hercov a ešte väčšie množstvo divákov dostalo možnosť pozrieť si ich predstavenia. Avšak v nedeľu zasiahla Slovensko nečakaná správa, keď Lasica opustil tento svet priamo na javisku svojho milovaného divadla. To prišlo už o svojho druhého velikána. Čo čaká tento kultúrny stánok bez Lasicu?

Štúdio L+S vzniklo v roku 1982 ešte pod názvom Štúdio S ako umelecká scéna Slovkoncertu. Zo začiatku nemalo stály herecký súbor ani režiséra a hercov si pozývalo na jednotlivé predstavenia. Po niekoľkých mesiacoch sa však na doskách divadla zjavila legendárna dvojica Milan Lasica († 81) a Július Satinský († 61), ktorí so sebou priniesli mnoho nezabudnuteľných predstavení.

V roku 1999 sa ako prvé divadlo privatizovalo a zmenilo názov na Štúdio L+S. Dnes divadlo stráži dvojica spoločne už zhora. Satinský odišiel ešte koncom roka 2002 a minulý týždeň v nedeľu sa k nemu po zlyhaní srdca pridal aj Lasica. Výkonný riaditeľ divadla nám priblížil, ako to bude s fungovaním divadla ďalej. „Ja som riaditeľom divadla a pokiaľ len trošku budeme vládať, tak urobíme všetko pre to, aby to divadlo fungovalo ďalej,“ ozrejmil Novému Času situáciu Pavol Danišovič.

Prídu o peniaze

Počas júla a augusta mal Lasica vystúpiť na doskách javiska päťkrát, no nanešťastie to stihol po takmer ročnej pauze len dvakrát, pričom nedeľňajšie predstavenie bolo jeho posledným. Pri záverečnej klaňačke a za aplauzu divákov navždy odišiel. Predstavenie Na fašírky mi nesiahaj, ktoré mal odohrať s Milanom Kňažkom, a predstavenie Listy Emilovi boli zrušené. Divadlo tak príde o časť peňazí, pretože suma za lístky bude návštevníkom vrátená.