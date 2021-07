Rodina Milana Lasicu († 81) sa spojila po jeho náhlej smrti: Prečo odmietli štátny pohreb?!

Odišiel veľký človek. Uplynulú nedeľu sa umelecké nebo rozrástlo o velikána Milana Lasicu († 81). Opustil nás počas poslednej klaňačky na javisku Štúdia L+S s orchestrom Bratislava Hot Serenaders.

Po umelcovi jeho formátu zostane veľké prázdno. Bol to on, kto svojím múdrym a nevídaným inteligentným humorom formoval mnohé generácie. Niet preto divu, že sa posledná rozlúčka s týmto velikánom prerokovávala na vláde.

Umelec poslednýkrát vydýchol na mieste, ktoré bolo jeho srdcu blízke, a práve v momente obrovského potlesku. Takto mohla odísť naozaj len legenda, ktorou maestro rozhodne bol. Netrvalo dlho a začala sa riešiť jeho posledná rozlúčka, ktorú chceli so všetkou cťou aj niektorí politici. Práve SaS otvorila otázku štátneho smútku, avšak ten nakoniec vyhlásený nebude. Premiér Eduard Heger vzápätí prišiel s možnosťou štátneho pohrebu.

„Protokol Úradu vlády bude kontaktovať rodinu a ponúkne jej nejaké možnosti, napríklad čestnú stráž, kondolenčnú knihu, vyvesenie čiernej vlajky a podobne,“ povedala Anna Zemanová, predsedníčka poslaneckého klubu SaS. Konečný verdikt je však v rukách jeho rodiny a najbližších. Tí sú zo smrti milovaného manžela, otca a deda zronení a prípravy na poslednú rozlúčku sú veľmi ťažké. Podľa informácií Nového Času sa celá rodina stretla už v pondelok popoludní, kde v súkromí trúchlili za milovaným blízkym. Napokon však padlo rozhodnutie, že sa s ním rozlúčia na jeho poslednej ceste len v súkromí, čo potvrdila aj kancelária premiéra.

„Úrad vlády v mene predsedu vlády Eduarda Hegera a vlády Slovenskej republiky ponúkol rodine možnosť participácie na poslednej rozlúčke s Milanom Lasicom. Rodina ponuku ocenila, avšak ponecháva všetko v súkromnej rovine,“ povedala Novému Času hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková. Rodina tak možnosť uskutočniť rozlúčku s Lasicom so štátnymi poctami odmietla. Či však ich odmietnutie súvisí s prvotným vládnym rozhodnutím nevyhlásiť štátny smútok na jeho počesť, nevedno.

Podľa našich informácií sa mali proti vyhláseniu smútku postaviť predstaviteľka strany Za ľudí Veronika Remišová a Boris Kollár, predseda NRSR. Zemanová zo SaS bola, čo sa týka ostatných, ktorí boli proti, vo svojich vyjadreniach opatrná: „Nemôžem povedať, že boli všetci proti, jednoducho sme sa rozprávali o tom a o situáciách, v ktorých bol vyhlásený štátny smútok, a napokon sme sa spoločne zhodli, že budú rodine ponúknuté cez protokol Úradu vlády štátne pocty, napríklad čestná stráž alebo ďalšie, ktoré protokol umožňuje, ale štátny smútok vyhlásený nebude,“ povedala Novému Času.

Ako by sa rozhodol umelec?

Pri tom celom sa však natíska otázka, či by Lasica vôbec o štátny pohreb stál. Často si totiž pred ústa servítku nedával a neraz sa na dianie v krajine pozerá kritickým okom. „Treba sa určite opýtať najbližších pozostalých. Nemyslím si, že by o to stál, aj keď on mal často vyjadrenia, nie priamo politické, ale k verejným otázkam, čo je normálne a čo má byť. Nemyslím si, že si potrpel na takéto oficiálne pocty. Myslím si tiež, že by som s ním súhlasil, že tá skutočná hodnota tkvie v niečom inom a nie v týchto ceremóniách, čím nechcem povedať, že by si to nezaslúžil,“ povedal herec Milan Kňažko v rozhovore denníka SME, ktorý bol Lasicov nielen kolega, ale aj dobrý priateľ.