Posledný dar od Lasicu († 81), Čekovský si po smrti legendy sadol do štúdia: Vypočujte si pieseň, pri ktorej zalieva oči slzami

Legendárny herec Milan Lasica, ktorého to vždy ťahalo aj k hudbe, mal prsty aj v novom projekte, na ktorom spolupracoval s Mariánom Čekovským. Posledným „darom“ od maestra boli totiž texty piesní, s ktorými mali veľké plány. Tie však zostali ležať len na pleciach Čekovského, ktorý Novému Času priznal: „Lasica mi nedávno poslal desať textov piesní, na ktorých sme mali spolupracovať. Práve idem jednu z nich s názvom Anjel nahrať do svojho štúdia. Som nútený to urobiť kvôli vzácnemu človeku,“ vyjadril sa Marián.