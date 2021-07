Lasica († 81) odchod na druhý svet rozhodne neočakával: Maestro mal ešte veľké plány

Srdce hereckej legendy Milana Lasicu († 81) navždy dotĺklo pri treťom úklone po veľkolepom koncerte v jeho milovanom Štúdiu L+S, kde strávil dlhých šesť desaťročí.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Svojou prácou tu po sebe zanechal veľký odkaz pre ďalšie generácie a aj keď si už dávno mohol užívať zaslúžený dôchodok, on to nedokázal. Pracoval do posledného dychu.

Lasica († 81) trávil väčšinu dní počas pandémie na svojej chalupe na Záhorí spolu s manželkou Magdou Vášáryovou, kde oddychovali. Herec však Novému Času cez pandémiu priznal, že mu práca chýba. Za roky si zvykol na divadelný život a keď zostal zatvorený doma, jeho život stratil iskru.

Aj keď mu síce nútený oddych padol vhod, prácu v divadle by vtedy bral hneď späť. „Diváci mi chýbajú a dúfam, že aj ja im chýbam. Futbal sa dá hrať bez divákov, ale divadlo nie,“ dodal smutne. Teraz, aj napriek veľkému chceniu a vášni pre svoju prácu sa mu po uvoľnení opatrení podarilo odohrať len zopár predstavení, pričom to nedeľňajšie sa mu stalo osudným.

Mal veľké plány

Milan hral dlhé roky predstavenie Na fašírky mi nesiahaj spolu s hereckým kolegom a priateľom Milanom Kňažkom. Koncom júla mali po viac než roku odohrať prvé predstavenie. „Už jedenásť alebo dvanásť sezón hráme predstavenie Na fašírky mi nesiahaj. Zhruba po roku budeme mať teraz prvé predstavenie,“ prezradil pred časom pre Denník N. Žiaľ, títo velikáni sa na javisko už spoločne nepostavia.