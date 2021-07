Talentovaný Alan Murin sa pýši hviezdnou spoluprácou: Toto nečakal ani v najlepšom sne

Video

Spevák, skladateľ a textár Alan Murin sa dostal do povedomia fanúšikov vďaka skladbám Vypínam alebo Srdce. Ako mnohí ďalší umelci, aj on ostal počas pandémie odstrihnutý od koncertovania, no rozhodne neostal sedieť so založenými rukami. Práve naopak, prednedávnom predstavil svojim fanúšikom novinku s názvom Chcem tvoju lásku, ku ktorej stihol nakrútiť už aj videoklip. To však nie je zďaleka všetko, na čo môže byť sympatický hudobník hrdý.