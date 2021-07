Zuzana Plačková vie, ako otočiť zarobený majland: Odpadnete, akým štýlom skupuje byty

Influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková nepatrí rozhodne k tým, ktorých by pandemický rok nejako poznačil a skončili by bez práce. Práve naopak, sexi brunetka využila tento čas vo svoj prospech a na účet jej tak každý mesiac príde nemalá suma. Ako sa však zdá, Zuzana okrem luxusu, ktorým sa rada obklopuje, veľmi dobre vie, ako so zarobenými peniazmi narábať - rozhodla sa investovať. A ako inak, hneď vo veľkom!