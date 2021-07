Čo to so sebou porobil? Herec Jozef Vajda zmenil vizáž, aktuálna fotka vás prekvapí!

Foto Video

Herec Jozef Vajda (65) si na svojom zovňajšku dá vždy záležať. Do spoločnosti chodí upravený, no keď treba urobiť výraznú zmenu imidžu kvôli práci, nemá problém. Bolo to tak aj minulý rok, keď musel nabrať zopár kíl, ktoré sa však v poslednom období snaží opäť zhodiť.