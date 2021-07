Herečka Pauhofová sa pýši veľkou zbierkou: V novom dome má niekoľko knižníc

Herečka Slovenského národného divadla Táňa Pauhofová (37) patrí medzi naše najväčšie hviezdy. Svoj talent zúročuje nielen na doskách divadla, ale aj v mnohých filmoch či seriáloch.

Kráska, ktorá nie tak dávno dokončila svoj vysnívaný rodinný dom, napriek problémom s úradmi konečne zahniezdila vo svojom. Ako však priznala, jej dominantou v celom dome sú knižnice plné kníh, ktoré miluje a má k nim neopísateľný vzťah.

Herečka Pauhofová prezradila, že má veľkú záľubu v knihách. „Odmalička som priťahovaná ku knihám, vôbec neviem prečo, ale asi je to dedičné. Môj dedko aj moji rodičia bolí veľkí čitatelia. U mňa v dome je dominantou niekoľko mojich knižníc. Už odmalička som čítala, ešte ako prváčka. Začalo sa to už na základnej škole, kde len kúsok, doslova pár krokov od našej školy bola knižnica a tam viedli moje prvé kroky. Tam som sa zapísala, hneď som si aj niečo požičala. Myslím, že to boli Antické báje a povesti. Chodila som tam stále,“ priznala Táňa v podcaste s dramaturgom Danielom Majlingom. Herečka tak siahne po knihe vždy, keď to je možné a výnimkou nie sú ani filmovačky, kde si kráti čas práve čítaním.

„Nemám problém si kdekoľvek sadnúť a čítať. Paradoxne, najviac kníh prečítam počas filmovačiek. Lebo tam sa chvíľu točí, potom sa mení kamera, objektív, svetlo... Takže je to také prerušované čítanie, ale naučila som sa v tom nájsť systém. Aj vypnem na chvíľu od tej koncentrácie, sústredím sa na knihu a vlastne v konečnom dôsledku som menej unavená, ako keď som neustále v tej emócii, alebo by som to musela nanovo akoby štartovať. Tá kniha mi veľmi pomáha. A najviac ich teda prečítam na pľaci, aj keď sa okolo mňa deje tisíc vecí, behá veľa ľudí, takže autobus, ulica, vlak, mne je jedno, kde. Ale niekedy si aj tak hovorím, že skús zažiť aj niečo, ako dotknúť sa tohto sveta reálne, nielen prostredníctvom knihy. Malo by to byť teda vyvážené, nemal by človek žiť len v knihách,“ dodala na záver Táňa, ktorá prezradila viac o svojej veľkej vášni.