Šokujúca spoveď Nory Kabrheľovej: Hviezdna východniarka je bez peňazí a prežíva na liekoch!

Život veľkej televíznej hviezdy reality show Mojsejovci sa behom pár rokov otočil hore nohami.

Kedysi boháčka z košického Pereša Nora Kabrheľová (62) žije pokojným životom v ústraní a ako priznala Novému Času, problémy z minulosti, keď skončila v rukách polície a dokonca strávila nejaký čas za mrežami, jej strpčujú život dodnes a stali sa pre ňu nočnou morou. Kedysi bohatá podnikateľka s ostrým jazykom priznala psychické problémy a nevôľu stretávať sa s ľuďmi.

Dlhší čas o vás nie je veľmi počuť. Ako sa máte?

- V mojom prípade je to už sedem rokov nezmenený stav. Ale mám sa dobre v medziach normy.



Ako ste na tom zdravotne? Priznali ste psychické problémy...

- Je pravda, že som na tom psychicky veľmi zle. Ja od toho roku 2013 beriem lieky, vlastne od doby, ako som sa dostala do basy. Musím si to nejako liekmi vykompenzovať, aby som vôbec nejako prežila deň doslova a do písmena. Teraz sa výnimočne cítim dobre, ale nie som schopná toho, že by som chodila niekam do práce. Som rada, že som na dôchodku, lebo inak by som to nezvládla.



Čo vás drží nad vodou?

- Viete, robím presne tak, ako mi poradili odborníci. Lebo navštevujem aj psychologičku. Nemala som na výber, pretože som bola už v dosť zlom stave. Práve ona mi povedala, že keď ráno vstanete a naplánujete si deň, bude len taký, aký si ho urobíte vy. A toho sa držím. Som rada, že mám aspoň toho psíka, mám sučku Šariku, tak možno toto ma drží nad vodou, že mám nejakú povinnosť. Musím s ňou ísť von, inak by som možno ani nevyšla von na ulicu.