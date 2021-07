Herečka Zuzana Kronerová o očkovaní proti koronavírusu: Neváhala ani chvíľu

Herečka Zuzana Kronerová (69) sa netají tým, že spolu s manželom Milanom museli bojovať s koronavírusom, ktorý ich odstavil „z prevádzky“ na dlhých päť týždňov.

COVID-19 ich totiž zasiahol v plnej sile a ako herečka priznala, nebola to vôbec prechádzka ružovou záhradou. Vo svojom zrelom veku sa tak museli popasovať s vysokými horúčkami a sťaženým dýchaním, ktoré u nich vyvolávali strach o vlastný život. Podľa slov samotnej herečky mali pri boji s koronavírusom obrovské šťastie.

Aj Kronerová si prešla obdobím, keď do jej života vstúpil koronavírus. Nebojovala s ním sama, ale aj s manželom, ktorého sa jej, nanešťastie, podarilo nakaziť. „Myslím, že som mala veľké šťastie a aj manžel, ktorého som nakazila. Priebeh u mňa a manžela bol ťažký a naša zlatá kamarátka pani doktorka nám neustále radila, aby sme si zavolali sanitku. My sme boli trošku nezodpovední, tak sme sa bránili,“ povedala herečka v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Nakoniec sa predsa len obrátili na pomoc druhých a nad koronou sa im postupne podarilo zvíťaziť. „Našťastie s jej pomocou a s pomocou nášho praktického lekára, ktorý nám predpísal lieky, sme to prekonali a prežili. Ale myslím si, že to bola aj šťastná náhoda. Dva týždne sme mali 39-stupňové horúčky, ktoré sa nedali zraziť, strašný kašeľ, veľmi zlé dýchanie. Napokon sa ukázalo, že sme mali zápal pľúc, takže postupne som bola na troch druhoch antibiotík. Bola som stále taká unavená, že kým som sa dostala do formy, trvalo to 5 týždňov,“ dodala Zuzana.

Aj podľa nej môže byť ochorenie veľmi nebezpečné, preto neváhala ani chvíľku a dala sa proti vírusu zaočkovať. „Áno, som, dvoma dávkami a som veľmi spokojná. Každoročne som si dávala pichnúť aj vakcínu proti bežnej chrípke, lebo som v povolaní, kde na seba blízko rozprávame, prípadne sa musíme v hereckej akcii pobozkať. A toto je oveľa nebezpečnejšie ako chrípka,“ priznala nám Kronerová, ktorá apeluje aj na druhých ľudí, aby sa očkovať dali a nebáli sa. „Chránia nielen seba, ale aj svojich blízkych. Je to veľmi empatické a nesebecké, pretože sú ústretoví a ohľaduplní aj voči iným ľuďom,“ doplnila na záver.