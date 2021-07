Raper Kali prestal po 14 rokoch fajčiť: Ako sa mu to podarilo

Kali, vlastným menom Koloman Magyary (38), patrí už roky k našim najúspešnejším raperom.

Vyrastal v Petržalke a vraj mal našliapnuté na skvelú futbalovú kariéru. Osud to však zariadil inak a dnes sa venuje hudbe. Porozprával nám, ako vyzeral jeho prvý koncert aj to, prečo na prvom rande dojedol jedlo po svojej teraz už manželke.

Prvý koncert

Môj prvý koncert bol exkluzívny - v jednom malom podniku v Bratislave. Priestor na vystúpenie som mal vyárendovaný pri striptérskej tyči. Prišlo ma podporiť asi desať kolegov a k fanklubu patrila aj jedna čašníčka. Hudba mi hrala z notebooku a trému som mal hroznú! Kolegovia mi však urobili atmosféru ako na festivale, takže nakoniec som to aj napriek obmedzeným podmienkam dal „na pána“.



Prvá cigareta

Prvýkrát som si zapálil, keď som mal asi 21 rokov. Vyskúšal som, ale nechutilo mi to. Zdalo sa, že teda tomuto zlozvyku odolám. Po troch rokoch, keď som mal 24, som začal fajčiť – a už mi, nanešťastie, chutilo. Pred tromi mesiacmi som sa v rámci jednej platenej spolupráce dostal k nikotínovým vrecúškam Velo a povedal som si, že je to príležitosť prejsť na alternatívu s menším zdravotným rizikom.

Klamal by som, ak by som tvrdil, že som si v tomto čase nevyskúšal zapáliť aj klasickú cigaretu, ale zdalo sa mi to zrazu nechutné. Nikotínové vrecúška sú bez dymu a zápachu, takže „nevoniam“ ako popolník a neohrozujem doma svojím dymom ženu a dcérku. Navyše, fajčenie mi dosť kradlo čas. Keď som bol v štúdiu a párkrát som si odskočil na cigaretu, veruže som v okne neraz strávil aj hodinku za deň, čo je dosť veľa času, vzhľadom na môj nabitý diár.



Prvé auto

Honda Accord, ročník 2003 bol môj prvý štvorkolesový tátoš. Myslím prvý kúpený. Stál 6 000 eur, natankoval som plnú nádrž a celý deň som sa v ňom vozil a tešil som sa z jazdy ako malé decko. Keď už v nádrži neostala ani kvapka, zaparkoval som pred bytovkou, sedel v aute ešte tri hodiny a hladkal som volant. Na prvé auto sa nezabúda, to asi pozná každý chlap! Auto je tiež láska.

Prvé rande s manželkou

S mojou drahou sme si dali prvé rande v jednej skvelej krčme v Pezinku, kde perfektne varia. Ona si dala zemiakovú placku plnenú mäsom a tuším vínko, ja som hral formu, že držím diétu a cvičím, takže som sa ocitol nad miskou so šalátom. Na tejto strave však chlap dlho nevydrží, takže keď dojedla a ja som bol ešte hladný ako vlk, dorazil som placku aj mäso. Od začiatku bez pretvárky, v septembri to budú dva roky, čo sme sa vzali. Radosť nám robí aj naša 2,5-ročná dcérka Nelka.