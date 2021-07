Moderátor Martin Šmahel o zdravotnom stave dcérky: Priznal, ako na tom Emka je!

Pre moderátora Martina Šmahela (38) sú okrem partnerky Beáty v živote dôležité tri ďalšie baby.

Beátina dcéra Lily, ich spoločná dcérka Emka a tiež dcérka Mia, ktorú má s exmanželkou, moderátorkou Miriam Kalisovou. Práve príchod najmladšej Emky na svet bol komplikovaný a za svoj krátky život si už prežila veľa. Od skorého príchodu na tento svet, či haváriu sanitky, ktorá ju prevážala do inej nemocnice. Šmahej by však za ňu aj dýchal a najnovšie doprial nielen malej princeznej, ale aj celej rodine, pobyt v rehabilitačnom centre, kde robila jeho malá dcérka veľké pokroky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Martinova najmladšia dcérka nemala príchod na svet jednoduchý. Aj napriek tomu z nej rastie veľká bojovníčka, ktorá sa snaží zvládať každú výzvu. „Naša Emka sa narodila pred dvoma rokmi predčasne v 25. týždni s necelými 800 g, prežila haváriu sanitky a dve náročné operácie bruška, prvé mesiace života prežila na jiske v nemocniciach. To všetko spravilo jej príchod na svet ťažším, no k prekážkam sa stavia ako jej skvelá maminka a s pomocou ich zvláda prekonávať,“ ozrejmil situáciu moderátor, pre ktorého je zdravie jeho dcéry to najdôležitejšie. Aj keď rodinka nedovolenkuje v zahraničí, spoločne sa rozhodli dopriať nielen sebe, ale hlavne malej Emke pobyt v rehabilitačnom centre v Šúrovciach, kde sa jej dostalo veľkej pomoci. Každodenným cvičením sa totiž jej stav zlepšuje, a preto sa jej snažia naplno venovať. „Jej rast, motorický vývin a prepojenie hlávky s telíčkom vyžaduje intenzívne cvičenie a asistenciu, ktorej sme od jej narodenia vyskúšali a absolvovali veľmi veľa. Tento pobyt bol iný ako ostatné. Privítalo nás dokonalé, harmonické a prekrásne prostredie. Ľudia s veľkým srdcom, ktorí liečia úsmevom, skvelou energiou a tak osobným prístupom, že máte pocit, že sa o vás a vaše dieťa stará vlastná rodina,“ opísal nadšene. Párik nezabúda ani na svoje staršie dcéry, ktorým sa počas Emkiných rehabilitácií snažia vymyslieť program plný zážitkov. „Emkine staršie sestričky si zatiaľ užívali dni na neďalekej farme, kde sa medzi zvieratami doslova stratili,“ dodal Šmahel.