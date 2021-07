Danielu Kralevich obžalovali z usmrtenia školáčky Linh († 18): Čo čaká škandalóznu missku!

Misska Daniela Kralevich (36) má od septembra 2020 poriadne „rušný život“. Pod kolesami jej luxusného auta vtedy zomrela mladá študentka Linh († 18), ktorá silný náraz neprežila a skonala priamo na ceste napriek prvej pomoci svedka nehody.

Kralevich, ktorá vtedy nehybne sedela v aute, si ešte mesiace po nehode užívala svoj vodičský preukaz a nečinnosť, respektíve naťahovanie vyšetrovania. Po dlhých mesiacoch však prokuratúra konečne koná. Missku totiž obžalovala vo veci usmrtenia mladého dievčaťa, čo znamená, že sa brunetka postaví pred súd! Čo na to hovorí právnik pozostalých?

Od osudného dňa, keď vyhasol nevinný život šikovnej a nadanej študentky Linh († 18), prešlo už viac ako 10 mesiacov. Rodina je z celej tragédie zdrvená a na duši jej pokoj nepridáva ani fakt, že sa vyšetrovanie smrti ich milovanej dcéry a sestry naťahuje nekonečne dlho.

Ako informoval Nový Čas, z dôvodou pandémie koronavírusu sa všetky procesy súvisiace s vyšetrovaním natiahli, až si na to musel posvietiť nielen špeciálny prokurátor, ale aj prezident Policajného zboru. Po ich zásahu a vyvodzovaní zodpovednosti za prieťahy sa však ľady pohli a Kralevich prišla po dlhom čase o vodičák a obvinili ju. Dnes sa to však pohlo opäť ďalej a Daniela, ktorá kedysi hviezdila na súťaži krásy, čelí obžalobe prokurátora, ktorá ju posadí do súdnej siene.

„Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava II podal obžalobu na Okresný súd Bratislava II vo veci dopravnej nehody obvinenej podnikateľky Daniely K. pre prečin usmrtenia. Informoval o tom prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry Bratislava Matej Izakovič. Záležitosť sa týka dopravnej nehody, pri ktorej 21. septembra 2020 v Bratislave na Tomášikovej ulici po náraze motorového vozidla zahynula mladá študentka Linh. Podľa medializovaných informácií prechádzala osemnásťročná študentka vietnamského pôvodu po priechode pre chodcov, keď ju zrazilo vozidlo Range Rover. To šoférovala podnikateľka Daniela K.,“ informovala SITA.

Trvá na svojej nevine

Daniela sa nie tak dávno na sociálnej sieti, kde vie byť veľmi priama a uštipačná, rozhovorila o svojej verzii nehody, ktorá by mala hrať do karát práve jej. Brunetka totiž naznačovala, že brzdná dráha nebola taká, ako sa uvádza, študentka jej mala do cesty vkročiť náhle a naznačila aj nosenie slúchadiel na ušiach. Kralevich dokonca húževnato hľadala svedka nehody, ktorý mal jej verziu potvrdiť.

„Hľadám svedka ohľadom mojej dopravnej nehody, ktorý uviedol, že videl poškodenú so slúchadlami v ušiach, sklonenou hlavou, ako z ničoho nič zmenila smer a vstúpila na vozovku,“ povedala Daniela, ktorá sa chce z celej veci vyviniť. Oproti jej verzii však stojí neúprosný právnik rodiny Linh († 18) Peter Vačok, ktorý na Kralevich nenechal ani nitku suchú. Tentoraz bol vo svojich vyjadreniach jemnejší.

„Takýto postup prokuratúry som aj očakával a tým, že bola podaná obžaloba, súd môže túto vec ukončiť aj vydaním trestného rozkazu, alebo vytýči hlavné pojednávanie. Kedy ho vytýči, to neviem,“ ozrejmil Vačok. Samotná rodina, ktorú zastupuje, sa však k prípadu vyjadrovať nechce.