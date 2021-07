Herečka Zuzana Kronerová opísala ťažký priebeh koronavírusu: S manželom sme skoro neprežili!

Herečka Zuzana Kronerová (69) si po niekoľkomesačných koronavírusových „prázdninách“ v kultúre pochvaľuje, že sa divadlá aspoň čiastočne plnia divákmi a teší sa, že ľudia sú po kultúre hladní. Ako prežila obdobie „kultúrneho temna“, keď boli divadlá zatvorené? Kde ju budeme môcť najbližšie vidieť účinkovať a čo robia jej deti? Aj o tom porozprávala pre Nový Čas Nedeľa.

Herečka Zuzana Kronerová (69) si po niekoľkomesačných koronavírusových „prázdninách“ v kultúre pochvaľuje, že sa divadlá aspoň čiastočne plnia divákmi a teší sa, že ľudia sú po kultúre hladní. Ako prežila obdobie „kultúrneho temna“, keď boli divadlá zatvorené? Kde ju budeme môcť najbližšie vidieť účinkovať a čo robia jej deti? Aj o tom porozprávala pre Nový Čas Nedeľa.

Najväčšou radosťou - keď sú divadlá tak trošku pootvorené, hoci len na 50 percent - sú divácke reakcie. A zažila som úchvatné prijatie medzi prvou a druhou vlnou, keď sme hrali v divadle GUnaGU, kde boli diváci neuveriteľne vďační a neuveriteľne tlieskali, bolo to úžasné. A ešte úžasnejšie to bolo v pražskom Divadle ABC, v hre Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho, kde hrám manželku Mirkovi Donutilovi. Na jeseň sme mali znovu reprízu, ľudia sedeli v rúškach a musím povedať, že ten potlesk bol taký obrovský, ako keby sme tým 500 divákom práve zachránili život. Vyhŕkli mi slzy, všetci sme boli ako obarení a šťastní... Bolo to dojímavé. Je fantastické, že diváci majú naozaj hlad po kultúre.

Prázdniny, i keď nútené, som pekne využila. Prečítala som niekoľko knižiek, venovala som sa rodine a domácnosti a keby ľudia nechoreli a nezomierali, tak si hovorím - nádherná dovolenka.



? Nie je tajomstvo, že aj vy ste boli pozitívna na covid. Ako ste prekonali koronavírus?

Myslím, že som mala veľké šťastie a aj manžel, ktorého som nakazila. Dcéra mala ľahší priebeh. Priebeh u mňa a manžela bol ťažký a naša zlatá kamarátka pani doktorka nám neustále radila, aby sme si zavolali sanitku. My sme boli trošku nezodpovední, tak sme sa bránili. Našťastie s jej pomocou a s pomocou nášho praktického lekára, ktorý nám predpísal lieky, sme to prekonali a prežili. Ale myslím si, že to bola aj šťastná náhoda. Dva týždne sme mali 39-stupňové horúčky, ktoré sa nedali zraziť, strašný kašeľ, veľmi zlé dýchanie. Napokon sa ukázalo, že sme mali zápal pľúc, takže postupne som bola na troch druhoch antibiotík. Bola som stále taká unavená, že kým som sa dostala do formy, trvalo to 5 týždňov. Takže ďakujem našim doktorom a zdravotníkom, a taktiež osudu alebo prírode, alebo Pánu Bohu, že sme to prekonali. Je to veľmi nebezpečné, a tak využívam túto príležitosť a dovolím si pripojiť sa ku kampani ministerstva zdravotníctva, aby sa ľudia nebáli očkovania a dali sa zaočkovať. Chránia nielen seba, ale aj svojich blízkych. Je to veľmi empatické a nesebecké, pretože sú ústretoví a ohľaduplní aj voči iným ľuďom.

