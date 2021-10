Tvrdá výchova! Herečka Zuzana Kronerová spomína na svoje detstvo: Rodičia mi nič neodpustili

Herečka Zuzana Kronerová (69) si po niekoľkomesačných koronavírusových „prázdninách“ v kultúre pochvaľuje, že sa divadlá plnia divákmi a teší sa, že ľudia sú po kultúre hladní.

Ako prežila obdobie „kultúrneho temna“, keď boli divadlá zatvorené? Kde ju budeme môcť najbližšie vidieť účinkovať a čo robia jej deti? Aj o tom porozprávala pre Nový Čas Nedeľa.

Dlhé obdobie sme mali kvôli pandémii kultúru zatvorenú. Z čoho máte po uvoľnení opatrení najväčšiu radosť?

Najväčšou radosťou sú divácke reakcie. A zažila som úchvatné prijatie medzi prvou a druhou vlnou, keď sme hrali v divadle GUnaGU, kde boli diváci neuveriteľne vďační a neuveriteľne tlieskali, bolo to úžasné. A ešte úžasnejšie to bolo v pražskom Divadle ABC, v hre Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho, kde hrám manželku Mirkovi Donutilovi. Na jeseň sme mali znovu reprízu, ľudia sedeli v rúškach a musím povedať, že ten potlesk bol taký obrovský, ako keby sme tým 500 divákom práve zachránili život. Vyhŕkli mi slzy, všetci sme boli ako obarení a šťastní... Bolo to dojímavé. Je fantastické, že diváci majú naozaj hlad po kultúre.