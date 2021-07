Opatovský vychválil beatboxera z For You: Ten si ich spoločnú pieseň odmakal, jeho slová vás pobavia

Video

Robo Opatovský nezaháľal ani počas korony a svojich fanúšikov potešil skladbou Je nad slnko jasné, ktorá sa v špeciálnej lockdown verzii objavila na jeho profile v marci tohto roka. Spevák sa však vrátil naspäť do štúdia, kde spojil svoje sily s a cappella formáciou For You a z nostalgickej piesne vznikla skvelá letná pohodovka. Skladba vďaka členom For You nabrala úplne iný rozmer aj energiu a samotný Opatovský vynachválil beatboxera do nebies. Ten si to totiž v ich spoločnom hite riadne odmakal, jeho slová vás pobavia.