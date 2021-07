Tehotná twiinska Nízlová: Tajná dohoda s otcom dieťaťa! Prečo nikdy neprezradí jeho meno?

Rušno okolo jej osoby sa stupňuje každým dňom! Speváčka Veronika Nízlová (35) v stredu šokovala celé Slovensko priznaním, že je tehotná.

O tehotenstve Nízlovej vedela dlhých päť mesiacov iba najbližšia rodina. Obrovský šok prišiel v stredu, keď Veronika uverejnila fotku s tehotenským bruškom a záhadným textom.napísala na sociálnej sieti twiinska. Okamžite sa na ňu spustila lavína otázok. Všetci totiž chceli vedieť, kto je otcom bábätka, ktoré nosí pod srdcom.

Ona však celý deň na otázky nereagovala a nechávala si čas. Na druhý deň prišlo ďalšie prekvapenie. Veronika vysvetlila, ako sa veci majú. „Hoci s ockom dieťatka nie sme spolu, vždy mu budem vďačná za tento dar. Dohodli sme sa, že jeho meno nebudem zverejňovať. Takisto rešpektujem jeho rozhodnutie, že nebude súčasťou nášho života. Želám mu všetko dobré,“ šokovala svojimi slovami umelkyňa a dodala: „Vzhľadom na toto jeho rozhodnutie sa viac k téme ,otec dieťaťa‘ nebudem vyjadrovať ani tu a ani v médiách.“ Vyzerá to tak, že medzi ňou a neznámym mužom došlo skutočne k dohode.

Týmto krokom však okamžite prihodila do kotla otázok a nejasností. Je to niekto známy a nechce, aby to vyplávalo na povrch? Začalo sa totiž pošuškávať, že by mohlo ísť o muža z politického prostredia. Kto je Pán X, však nateraz vie len sexi speváčka a pár vyvolených, ktorým to povedala. Ale ako je už zvykom, Slovensko a najmä slovenský šoubiznis je mimoriadne malý a je len otázkou času, kedy meno tajomného otca vypláva na povrch.