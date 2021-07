Herec František Kovár v novom seriáli: Opäť doktorom po 9 rokoch

Táto rola sa mu rokmi vrátila! Ferko Kovár (74) patrí medzi najznámejších slovenských hercov. Za svoju kariéru sa objavil v mnohých seriálových projektoch.

Medzi najúspešnejšie určite patrí Ordinácia v ružovej záhrade, ktorá bola markizáckym hitom v rokoch 2007 - 2012. Prešlo deväť rokov a herec dostal opäť ponuku obliecť si biely plášť.

Ferko Kovár sa už na jeseň objaví v jojkárskom seriáli Nemocnica. „Mám tam veľmi peknú úlohu, robím tam primára oddelenia urgentného príjmu. Čo znamená, že počas týchto mesiacov, čo sme to točili, tak som operoval, operoval, operoval,“ prezradil herec Novému Času, no nie je to jeho prvá skúsenosť s lekárskym prostredím. „Ja som robil Ordináciu v ružovej záhrade, tam som robil gynekológa. A v tomto novom seriáli je to na urgentnom príjme, čo znamená, že je to naozaj veľmi pestré. Keď mám samotnú operáciu, tak je tam tá operácia nahratá a my ju vidíme na videu. Máme tam inštrumentárky, ktoré sú priamo z praxe, tak tie nám podávajú všetky potrebné veci k operácii,“ dodal nadšene Kovár.