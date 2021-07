Hviezda seriálu Oteckovia Marek Fašiang: Bude tatušo! Rozkošná fotka z dovolenky

S budúcimi hviezdnymi rodičmi sa za posledné obdobie asi roztrhlo vrece. Pár dní po tom, ako bývalá hviezda seriálu Oteckovia, herečka Mária Bartalos (27) oznámila, že čaká druhé dieťa, sa pochválil novinkou aj Marek Fašiang (35).

Ten spolu so svojou partnerkou, modelkou Terezou Bizíkovou (22) aktuálne dovolenkuje v zahraničí.

Marek s Terezou tvoria pár už tri roky a stále im to spolu dokonale ladí. Dvojica dovolenkuje na Malorke, kde si užíva slnko, pláž a more. Najnovšie sa pochválili nečakanou, no obrovskou novinkou. „,“ oznámil Fašiang radostnú správu prostredníctvom svojej sociálnej siete. Na fotografii vidieť, že Tereze sa bruško už zaguľatieva a dlhšie ho pred zrakom okolia neschová. Na svoje prvé dieťa sa modelka už neskutočne teší. „Je toho toľko, čo by som napísala, ale tu je komentár zbytočný. Už sa ťa nevieme dočkať.“ Párik sa v spoločnosti vždy prezentoval ukážkovo, ruka v ruke a s úsmevom na tvári. Preto je viac než isté, že budú aj príkladnými a milujúcimi rodičmi.