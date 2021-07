Elitný vodnoslalomár Matej Beňuš na chystá zabojovať v Tokiu na olympiáde: Idem tam vyhrať

Obhajuje striebro z Ria, no on by chcel viac.

Ako však jedným dychom dodáva, spokojný bude s akoukoľvek medailou z nadchádzajúcej olympiády v Tokiu. Rozprávali sme sa s naším elitným vodnoslalomárom v disciplíne C1 Matejom Beňušom (33). Aj o jeho troch malých synoch, centimetroch navyše či zložitej pandemickej príprave.

Nakoľko sa vaša pandemická príprava v posledných mesiacoch podobala na štandardnú prípravu olympionika?

Nepodobala sa na ňu ani náhodou, ani chvíľu. Možno len posledné sústredenia pred nedávnymi majstrovstvami Európy boli v poriadku, inak by sa to dalo nazvať jedným slovom: improvizácia. Často sa nám stalo, že ešte niekoľko dní vopred sme nevedeli, kam ideme. Pre jarné sústredenie sme tento rok zvolili miesto Austrálie Reunion, lebo tam nebola po príchode nutná karanténa. Trénovali sme tam päť týždňov a boli sme celkom spokojní. Potom sme mali plán po krátkom oddychu začať trénovať v Čunove, problém však bol, že sa tam skomplikovala rekonštrukcia tratí a miesto domáceho tréningu sme tak museli chodiť do Talianska či Poľska. Naozaj sa nedalo ísť podľa prichystaného tréningového plánu. Bolo to ťažké.



Na dlhšie výjazdy ste zvykli zobrať aj celú rodinu. To teraz zrejme neprichádzalo do úvahy.

Veruže nie. Manželka s deťmi za mnou túto sezónu prišli až nedávno na preteky Svetového pohára do Prahy. O to bolo všetko náročnejšie - pre mňa, ale najmä pre manželku.

