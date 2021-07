Chválospevy Silvie Lakatošovej na adresu Plačkovej: Na Slovensku ani v Česku nie je nik taký, ako je ona

Nečakané spojenie! Miss Universe má v tomto roku novú posilu.

Stala sa ňou známa slovenská influencerka Zuzana Plačková (30), ktorá bude mať súťaž pod palcom spolu s riaditeľkou Silviou Lakatošovou (47). Ako sa tieto dve úspešné ženy dali dokopy a kde boli podľa nich najkrajšie dievčatá?

: Zuzku som oslovila ja. Dlho som nad tým rozmýšľala, nebolo to zo dňa na deň, a chcela som celé dianie okolo Miss posunúť do iných dimenzií, proste to tradičné do online priestoru. Koho iného na to osloviť ako fenomén internetu, ktorým je Zuzana. Na Slovensku ani v Česku neexistuje nikto taký, ako je ona. Cítila som, že by sa jej to mohlo páčiť a dala mi zelenú. Nič lepšie som ani nemohla urobiť, lebo to dostalo úplne iné obrátky.



Zuzana: Vždy som sledovala slovenskú aj svetovú Miss Universe, pretože sa mi tento projekt veľmi páči a hneď som na to kývla, že do toho chcem ísť. Je to pre mňa nová výzva a také odľahčenie pri mojom pracovnom tempe, ktoré mám. Ako malá som sledovala túto súťaž v televízii, asi tak ako každé dievča, a chcela som to vyskúšať a byť miss. (smiech)



Nikdy ste to neskúsili?

Zuzana: Nie, nikdy! Nemám také sebavedomie, že by som si povedala, že by som mohla byť miss, vôbec.



Radíte sa aj s manželom, do akého projektu ísť?

Zuzana: To je iba môj biznis. Povedala som mu, že to idem robiť a potešil sa. Je to muž, ktorý ma vo všetkom podporuje a vie, že ak by ma to nezaujalo, tak by som do toho nešla. Odmietam veľa pracovných ponúk a nepotrebujem robiť všetko. Mám toho veľa a musím už selektovať. Toto je pre mňa letná zábavka.

