Priletí bocian! Herec Marek Fašiang s mladučkou priateľkou čakajú bábätko

Herec Marek Fašiang (35) a jeho priateľka, modelka Tereza Bizíková (22), oznámili radostnú novinu.

Tehotná kráska a budúci otecko zapózovali na pláži, keďže si aktuálne užívajú dovolenku na Malorke. Tereza už má výrazné bruško. ,,Je toho toľko čo by som napísala, ale tu je komentár zbytočný. Už sa ťa nevieme dočkať," napísala šťastná budúca mamina.

Herec nezaprel zmysel pre humor. ,,Gratulujem, a kto je otec?" spýtal sa pod príspevkom svojej lásky na Instagrame. Radostnú novinu zdieľal na svojom profile aj on a keďže hviezdi v seriáli Oteckovia, spomenul to aj v príspevku. ,,TATUŠO. Čo by som tak napísal... Budem tata a to je najviac!" teší sa sympatický herec.

Fašiang a Bizíková tvoria pár tri roky, dokopy sa dali v roku 2018. Začiatok ich vzťahu bol poriadne dramatický, pretože Tereza bola čerstvo rozídená a herec sa s jej expriateľom dokonca pobil.