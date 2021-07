Štefan Štec pobavil skvelým retro videoklipom: Neuveríte, v čom sa zvŕtal na tatranských chodníčkoch

Video

Charizmatický spevák Štefan Štec prednedávnom potešil svojich fanúšikov novou skladbou. Tentokrát však nejde o rusínsku pieseň, na aké boli doposiaľ jeho fanúšikovia zvyknutí. Spevák spojil svoje sily s kapelou Peter Bič Project a spoločne oprášili hit Za rána za rosy. K tomu vznikol už aj skvelý retro videoklip z protredia Vysokých Tatier, v ktorom si Štefan Štec spoločne so svojou partiou zvrtli aj parádnu choreografiu. To však zďaleka nie je to jediné, čím je klip jedinečný.