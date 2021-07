Celebritná kaderníčka Mihaličková randí s hokejistom: Zamilovaní až po uši!

Žiari šťastím. Známa celebritná kaderníčka Soňa Mihaličková (33) je zaľúbená.

Jej vyvoleným sa stal hokejista Matúš Juriga, po boku ktorého má rozhodne dôvod na úsmev. Dvojici to nesmierne pristane a brunetka dokonca priznala, ako sa dali dokopy.

Kaderníčka Soňa Mihaličková má v živote obrovskú novinu, vďaka ktorej má úsmev od ucha k uchu. Je totižto vo vzťahu s hokejistom, ktorý sa pre brunetku stal novou spriaznenou dušou.

„S Matúšom sa poznáme už roky a vtipné je, že tak isto aj s jeho rodinou. ,Zlomilo‘ sa to medzi nami nie tak dávno, keď sme si nevinne išli zahrať squash. A odvtedy sa máme ,na krku‘. Je to relatívne čerstvé a je to krásne. Máme veľmi veľa spoločného a tešíme sa zo všetkého, čo nám osud spoločne prináša,“ prezradila Novému Času šťastná a spokojná Soňa, ktorá si každú jednu chvíľu s priateľom naplno užíva.