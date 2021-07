Twiinska Veronika Nízlová šokovala tehotenstvom: Kto je záhadný partner speváčky?!

Spôsobila poriadny rozruch! Speváčka Veronika Nízlová (35) známa z dua Twiins je tehotná!

O tejto novinke v jej živote vedela iba najbližšia rodina a sexi brunetke sa to podarilo tajiť dlhých päť mesiacov. Ešte donedávna o sebe Nízlová tvrdila, že je single a sústreďuje sa na hudbu. Po jej boku sa žiadny muž neobjavoval, a preto je identita otca jej nenarodeného bábätka zahalená rúškom tajomstva. Čo o ňom Veronika prezradila Novému Času?!

Veronika sa momentálne nachádza v horúcom Turecku spoločne s celou rodinou. Práve odtiaľ poslala svojim fanúšikom odkaz, ktorý všetkých šokoval a prekvapil. Sexica totiž uverejnila fotku s tehotenským bruškom.

„Už to asi viac neskryjem! V novembri budem mať tú česť byť mama. Je to najkrajšia úloha v mojom živote a teším sa, že sa mi tento sen splní. Neviem sa ťa dočkať, lásočka moja milovaná,“ napísala k záberu Veronika. Svoje sladké tajomstvo skrývala päť mesiacov a skutočne sa jej to darilo.

Denne totiž uverejňovala zábery z dovolenky a dokonca aj v plavkách či sexi šatách a jej bruško si nikto nevšimol. Vyzerá to tak, že speváčka sa jednoducho vedela odfotiť pod dobrým uhlom, ktorý neprezradil jej tehotenstvo. Po uverejnení tejto správy sa však spustil poriadny hurikán otázok, v ktorom sa opakovala hlavne jediná - Kto je otcom?