Modelka Tereza Bizíková tvorí pár s Marekom Fašiangom už tri roky a všetko nasvedčuje tomu, že dvojici to stále klape. No kým obľúbený herec nakrúcal aj počas obdobia pandémie a sprísnených opatrení, krásna Tereza to pri svojej profesii modelky mala s prácou o čosi ťažšie. Dvojica tak doma trávila spoločne podstatne viac času než obvykle, nenastala medzi nimi ponorka? Tereza prezradila viac!