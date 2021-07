Herečka Dominika Kavaschová (32) a jej snúbenec herec Daniel Fischer (34) sa stali začiakom mája rodičmi dcérky, ktorej dali krásne meno Maia. Už po pár mesiacoch začínajú vnímať, na koho sa podala.

Aj keď Dominika s Danielom tvár dcéry pred zrakom verejnosti starostlivo chránia, herečka prezradila, že má z každého z nich presne polovicu. „Maia, predstavovali sme si ťa všelijako a si presne pol na pol z nás oboch. To najkrajšie z nás si si vzala, láska naša milovaná,“ napísala herečka, ktorá sa do roly matky vžila perfektne a so svojím okolím a fanúšikmi sa delí o radosti, ale aj starosti pri dcérinej výchove.