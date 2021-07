Súdny spis odhalil Wisterovej tajomstvo, o ktorom vedeli len najbližší: Vážna choroba?!

Trápia ju ťažkosti?! Moderátorka Vera Wisterová (44) si prešla doslova peklom, ktoré nechce prežiť žiadna matka.

V októbri 2019 totiž uniesol jej exmanžel Jeremy Hulsh (42) synov Thea (8) a Harlowa (6) z nákupného centra. Ich cesta viedla do Ameriky, kde sa potom začal drsný boj o ich návrat na Slovensko. Vere sa to podarilo po dlhých mesiacoch, no napriek tomu sa súdne ťahanice s Hulshom ešte stále neskončili. Nový Čas sa dostal k novým skutočnostiam zo spisu. Tie hovoria, že Vera by mala mať vážne zdravotné problémy a dokonca mala absolvovať operáciu!

Wisterová nikdy nezabudne na jeseň v roku 2019. Práve vtedy prišla o milovaných synčekov Thea a Harlowa, ktorých uniesol Hulsh priamo z nákupného centra. Moderátorka najprv vôbec netušila, kde sa nachádzajú, preto prežívala doslova peklo plné strachu. Nakoniec sa ukázalo, že Jeremy sa aj s chlapcami nachádza v Amerike, kam musela Vera pravidelne cestovať.