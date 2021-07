Plačková sa opäť plesla po vrecku: Známa sexica si dopriala 6-izbový dom s bazénom

Video

Jedni ju milujú, druhí nenávidia. To je cena za úspech, ktorú musí znášať influencerka a a momentálne aj porotkyňa Miss Universe Zuzana Plačková. Sexi brunetka sa vypracovala doslova z ničoho a dnes sa môže pýšiť titulom milionárka. A keďže Zuzana je okrem iného známa aj svojou otvorenosťou, prezradila nám nielen to, na čo najradšej utráca, no aj to, prečo je pre mnohých doslova tŕňom v oku.