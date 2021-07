Jasmine Alagič sa plnia sny: Po moderovaní šou Česko Slovensko má talent má takéto plány!

Video

Plní si jeden sen za druhým. Jasmina Vrbovská Alagič začínala ako moderátorka módnej televízie, odkiaľ ju vystrelilo do sveta veľkých televíznych projektov. Najnovšie kývla na ponuku moderovať mega šou televízie JOJ Česko Slovensko má talent a hoci by sa mohlo zdať, že je to pre sexi Balkánku pomyselný Olymp, tu jej plány zďaleka nekončia. Jasmina má totiž celkom iné ambície.