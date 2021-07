Kucherenko dostáva nechutné správy od cudzích ľudí, modelke už praskli nervy: Bude sa brániť!

Pretiekol pohár trpezlivosti! Modelka Silvia Kucherenko (38) je známa svojou dokonalou postavou a sexepílom, ktorého má na rozdávanie.

Svoje kvality veľmi rada predvádza a pravidelne uverejňuje šteklivé zábery v plavkách či v spodnom prádle. Jej fotky či príspevky na sociálnej sieti sú však pod paľbou zvrhlých komentárov zo strany mužov a nenávistných zo strany žien. Sexica má tak na dennom poriadku obťažovanie na internete, ktorému sa rozhodla brániť. Zvrhlým osobám najnovšie posiela poriadne drsný odkaz! Budú padať trestné oznámenia?!

Stačí, že Kucherenko ukáže na svojom profile výstrih a okamžite má v schránke stovky správ. Tie milé ju potešia, no veľa je aj takých, z ktorých sa jej dvíha žalúdok. Muži ju často vyzývajú, aby ukázala všetko a dožadujú sa jej nahoty poriadne nechutným slovníkom. „Zvyknú písať denne správy takéhoto typu. Niekedy je to naozaj cez čiaru. Proste niektorí majú pocit, že keď postnem odvážnejšiu fotku (aj preto už eliminujem fotky v plavkách), tak si môžu dovoliť hocičo,“ priznala Novému Času Silvia. „A čo tak hore bez, či to nie?“ poslal jej neznámy muž a pridal sa ďalší: „Lepší to sundat celý.“ Dokonca sú schopní zájsť až tak ďaleko, že modelke ponúkajú peniaze za sex a myslia si, že robí eskort.

Blondínka by mohla denne uverejňovať oplzlé správy od opačného pohlavia, no tam sa obťažovanie jej osoby rozhodne nekončí. Nájdu sa totiž aj ženy, ktoré sa snažia modelke svojimi správami ublížiť. „Všeličo som čítala, ale aj od žien, nielen od mužov. Teraz som postla príbeh v šatách, ktoré mali väčší výstrih (podľa mňa, keď ich má na sebe baba, čo prsia nemá, taký problém nie je), tak nastal doslova armagedon od žien. Čo si to dovoľujem obliecť si také šaty, že sa to nehodí. No naozaj boli až agresívne niektoré,“ vysvetlila Kucherenko.

Bude sa brániť

Pomaly, ale isto Silvia stráca trpezlivosť a je rozhodnutá podniknúť kroky, aby boli dotyčné osoby potrestané. Od júla platí totiž nový zákon, podľa ktorého za obťažovanie na internete hrozia až tri roky basy. „Určite som už v nejakých prípadoch zvažovala aj trestné oznámenie a nehovorím, že to aj nezrealizujem. Je super, že konečne máme aj taký zákon, ktorý chráni aj nás osoby, ktoré sme na očiach,“ teší sa Silvia, ktorá je už zhrozená, čoho sú ľudia schopní. „Ja chápem, že ľudia majú niekedy pocit, že isté správy píšu kamarátovi, kamarátke, ale nie je to tak. Stále sú to pre mňa cudzí ľudia, aj keď s nimi cez sociálne siete denne zdieľam nejaké svoje súkromné veci, ale to nikoho neoprávňuje prekračovať hranice etického, slušného správania, ktoré tento zákon konečne stanovuje alebo ohraničuje.“