Zosnulej legende Hegerovej († 89) splnili posledné želanie: Tu rozptýlili popol umelkyne

Odviali ju vlny rieky. Kráľovná šansónov Hana Hegerová († 89) vstúpila do umeleckého neba 23. marca.

A aj keď mnohým spôsobil jej odchod obrovský žiaľ, jej legendárne piesne s nami ostanú navždy. V posledných dňoch ju trápilo zdravie, zomrela v pražskej nemocnici, kde bola hospitalizovaná. O pár mesiacov po jej náhlom odchode sa uplynulý víkend stalo presne to, čo si umelkyňa priala.

Hegerová († 89) milovala život, no, žiaľ, jej podlomené zdravie si zobralo veľkú daň. Spevácka legenda bola koncom marca hospitalizovaná v pražskej nemocnici, kde podstupovala dialýzy a pasovala sa so zlomeninou krčka stehennej kosti. Hegerová sa netajila tým, že o svojej smrti premýšľala, a vyslovila niekoľko prianí. „Keď vyletím komínom, v žiadnom prípade nechcem, aby púšťali moje šansóny,“ uviedla Hana pre Blesk. Vnuk Matouš, ktorý pôsobí v Prahe ako filmový producent, prisľúbil, že popol umelkyne rozprášia na krásnom modrom Dunaji, ako si to želala.

Chcela vyšumieť

A aj keď sa z dôvodu situácie s koronavírusom nevedelo, kedy sa všetko uskutoční, práve uplynulá nedeľa bola tým dňom. „Hanu Hegerovú dnes 11. 7. o 11.00 hodine odniesli vlny Dunaja z jednej dedinky za Komárnom,“ prezradil na svojom profile Hanin dobrý priateľ, režisér Fero Fenič. Celý pietny akt zdokumentovali a nápis ďakujeme v piesku, čierna urna a kvety sú naozaj dojímavou momentkou.

Podľa Hegerovej želaní by mala byť jej prázdna urna uložená na hrob, kde odpočíva jej mama. „Určite ju niekto ukradne, ale to mi vôbec neprekáža. Nechcem, aby tam ľudia chodili a hovorili, že tu je hrob Hegerovej. Ja proste vyšumím...“ uviedla Hana, ktorej hlas ostane navždy v našich srdciach.