Robo Opatovský si po spolupráci s For You uvedomil zásadnú vec: Členovia a cappelly sa nestačili čudovať

Robo Opatovský spojil svoje sily s formáciou For You a dnes je na svete príjemná skladba s názvom Je nad slnko jasné, ku ktorej stihol vzniknúť už aj videoklip. Spevák si spoluprácu nevie vynachváliť, no keďže to bola jeho prvá a cappella skúsenosť, boli sme zvedaví, ako sa mu s päticou nadaných hudobníkov pracovalo. Spevák si totiž uvedomil zásadnú vec.