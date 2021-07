Nečakané spojenie: Tina a Tomáš Maštalír naspievali pieseň k filmu, ktorý mieri do kín

Zvoliť správnu titulnú pieseň k celovečernému filmu, ktorá dokonale podtrhne a znásobí jeho atmosféru a zároveň priláka aj ľudí do kina, je náročná disciplína. Autorom hudby i textu titulnej piesne k filmu Známi Neznámi s názvom Jedno ráno je Martin „Fefe“ Žúži, ktorý prvýkrát vo svojej kariére zložil skladbu pre niekoho iného ako pre skupinu Hex.

„Pôvodne to mala byť pieseň pre Hex, ale Wande sa tak veľmi páčila, že sme sa dohodli, že jej ju prenechám do jej nového filmu. Mala však jednu podmienku. Aj keď je veľká fanúšička Hexu, chcela, aby skladbu naspieval niekto iný. Niekto s hlbokým hlasom. Zobral som si pár dní na rozmyslenie a nakoniec som súhlasil. Zároveň sme sa dohodli, že ako autor piesne budem pri jej celom nahrávaní a celú si ju aj vyprodukujem. Z výsledku som nadšený,“ teší sa zo spolupráce autor titulnej piesne Martin „Fefe“ Žúži.

Wanda Adamík Hrycová je známa svojou kreativitou a citom pre výber interpretov titulných skladieb. Pri filme Čiara sa jej podarilo spojiť IMT Smile s Ondrejom Kandráčom, pri seriáli Slovania zase Janu Kirschner so Štefanom Štecom a tentokrát dala dohromady Tomáša Maštalíra so speváčkou Tinou. Nebolo to však jednoduché.

„Wandina ponuka ma riadne zaskočila. Spočiatku mi prišla až absurdná. Bol som z jej slov v šoku. Môj mozog to nejako nechcel prijať. Cítil som sa ako tenista, ktorého sa z ničoho nič opýtajú, či by si nechcel ísť zahrať hokejový zápas. Po Wandinom telefonáte som si zobral deň na premyslenie. Na druhý deň sme sa dohodli, že nahráme demo a potom sa uvidí. Lenže po prvom deme si to Wanda už vôbec nechcela dať vyhovoriť a tak sme to doklepli až dokonca,“ prezradil Tomáš Maštalír, ktorý zároveň priznal, že prvýkrát sa s Tinou stretol osobne až pri nakrúcaní videoklipu, lebo pieseň nahrával každý sám: ,,Tina bola ako ryba vo vode. Absolútny a ostrieľaný profesionál. Bolo vidieť, že tieto veci sú pre ňu prirodzené. Avšak pre mňa to bola opäť nová skúsenosť. Ako nováčik som sa ocitol v priestore, v ktorom sa Tina cíti ako doma. Nezostávalo mi nič iné len zraziť opätky a snažiť sa s ňou udržať krok.“

Tina tiež nešetrila chválou na Maštalíra, na spoluprácu s ktorým sa veľmi tešila, lebo ho roky vníma ako sympatického a talentovaného herca: ,,Tomáš má určite mnoho predností, ale jedna z najvýraznejších, ktoré môžem ako nezávislý pozorovateľ vnímať, je tá, že má neopísateľnú charizmu v hlase. To je častokrát väčšia výhoda ako mať nekonečný rozsah. Myslím, že ak by nahral jedno EP, s prehľadom si ho kúpim, lebo jeho hlas je balzam. Má charizmu, šarm a to sa nedá kúpiť, ani natrénovať.“