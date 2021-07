Bibi Hall spieva v novom songu o láske i sklamaniach, jedno vie iste: Boy, you never get it!

Video

Bibi Hall pokúšala šťastie v SuperStar a v speve pokračuje aj ďalej. Najnovšie vydala nový singel Boy, you never get it!, ktorý je opäť s nádychom rnb, soul a popu a vznikol veľmi spontánne: "Kúpila som si beat, zložila text a nahrala v štúdiu, takže bolo to rýchle. Podľa mňa také sú aj najlepšie, keď veľmi nepremýšľate nad tým, čo tvoríte v danom okamihu. Len sa necháte viesť. A moje songy sú väčšinou o tom, čo práve cítim. Väčšinou je to o láske, sklamaní….ale aj o snoch a túžbach."