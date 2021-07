Speváčka Piešová a komik Fero Joke ťažia z popularity po šou Tvoja tvár: Spoločný biznis!

Nový projekt! Komik Fero Joke (31) a speváčka Barbora Piešová (20) sa stretli v relácii Tvoja tvár znie povedome.

Kým Barbora bola dobre známa ako víťazka speváckej súťaže, Fero bol skôr internetový fenomén, ktorého poznala mladšia generácia. Vďaka účinkovaniu v zábavnej šou im však závratne vzrástol počet fanúšikov. Dvojica tak chce veľkú popularitu využiť vo svoj prospech, a preto si vymysleli spoločný biznis. Už v auguste to vypukne. Kamaráti prezradili Novému Času, o čom to bude!

Každú nedeľu boli na obraze Markízy, zapĺňali stránky a titulky časopisov a celé Slovensko stopercentne vedelo, kto je Barbora Piešová a František Košarišťan, alias Fero Joke. Ona má krásny hlas a odspieva aj tie najťažšie skladby, on strúha jeden vtip za druhým a patrí medzi novú generáciu komikov.

Dvojica sa spriatelila aj mimo kamier a Barbora pravidelne navštevovala Fera v jeho dome, dokonca ho nakrúcala pri tvorbe jeho videí. S nástupom popularity a trávenia spoločného času si tak dvojica povedala, že treba „boom“ okolo oboch využiť, ako sa len dá a vytvoriť niečo, čím by prekvapili všetkých.

Fero sa netajil tým, že s Barborou sa pohrávajú s myšlienkou spoločného biznisu. „Rozmýšľali sme nad novým projektom, že ona by mohla spievať a ja by som jej pomohol pritiahnuť a zabaviť ľudí, ale to je všetko vo hviezdach,“ prezradil pred časom komik. Slovo dalo slovo a z plánov sa stala realita.

Spojenie spevu a vtipu

Len pred pár dňami totiž predstavili svoj projekt. „Pôvodne som chcela spraviť svoj koncert, ale nejako sme sa rozprávali a on navrhol, či to nechceme spraviť spolu. Prišlo nám to ako dobrý nápad, tak prečo to neskúsiť a nedať ľuďom niečo nové,“ povedala pre Nový Čas Piešová.