Janka Hospodárová sa aj teší, aj má menšie obavy: Dovolenka, akú ešte v živote nezažila!

Moderátorka športového spravodajstva Jana Hospodárová (45) tento rok zažije niečo celkom nové.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Prvýkrát vo svojom živote sa chystá vstúpiť na palubu lode, na ktorej strávi určitý čas, dokonca prespí vo svojej kajute. Usmievavá blondínka má však aj menšie obavy. Hospodárovú čaká dovolenka.

„Bude to prvý raz v mojom 45-ročnom živote, čo pôjdem na loď. Budem spať v kajute, bude to malá loď, žiadna zaoceánska a teším sa na to,“ prezradila v Rádiu Jemné. Moderátorka je pripravená aj na nevoľnosť počas cesty.

„Počítam s tým, ale ak to príde tak to bude taká nechcená diéta,“ dodala s humorom. Šporťáčka má rada aktívny relax. „Ja som typ dovolenkára, ktorý ma rád aj pobyt na pláži, ale aj rôzne výletíky. Keby som mala ležať týždeň na pláži, no tak to by nešlo. I keď knihy sú nápomocné a odháňajú nudu, ale to by som jednoznačne nevydržala. Ideálne je to skombinovať. Aj ležanie na pláži, ale aj poznávanie okolia,“ uzavrela.