Moderátor Herman: Ako začala jeho novinárska kariéra a prečo na svoj prvý let lietadlom nikdy nezabudne?

Ako novinár začínal úvahou o ťažkom živote študenta, ťažké bolo aj jeho spolužitie s prvým autom a úplne najťažší bol jeho premiérový let lietadlom.

Tentoraz sme spomínali s dlhoročnou tvárou Markízy a vysokoškolským pedagógom Patrikom Hermanom (46).

Prvý článok v novinách

Každý si zo školy pamätáme prísnych učiteľov, ktorých sme brali s maximálnym rešpektom, utekali pred nimi a schovávali sa do tried, keď sme ich zbadali na chodbe... Takou bola aj moja profesorka slovenčiny Valéria Krahulcová na trnavskom gymnáziu. V prvom ročníku som pre chorobu neodovzdal načas domácu úlohu – bola to úvaha o ťažkom živote študenta...

Keď som ju po návrate do školy odovzdával pani profesorke, suverénne mi ju vrátila s odôvodnením, že je po termíne, dostávam päťku a môžem si ju akurát tak „poslať do novín“. A ja som ju tam naschvál poslal... (smiech) Krátko nato vyšla v okresných novinách ako úvodník, dostal som svoj prvý 12-korunový honorár (približne 40 centov, pozn. red.) a ponuku prispievať pravidelne.

Jedného dňa počas hodiny chémie sa rozleteli dvere, v nich pani profesorka slovenčiny, ostrým pohľadom zamierila na mňa, pritiahla si ma ukazovákom a vytiahla ma za uši do inej triedy, v ktorej práve moji starší spolužiaci chystali nové číslo školského časopisu. A tu sa začala moja budúca novinárska kariéra... (smiech)

Prvá televízna reportáž

Do Markízy som odchádzal z Mestského úradu v Trnave, kde som pôsobil niekoľko rokov ako hovorca. Keď som prišiel za vtedajším primátorom mesta Štefanom Bošnákom, či mi umožní odísť, dal si podmienku: že moja prvá reportáž v Televíznych novinách bude z Trnavy. V žiadnom prípade som to nevedel garantovať, ale sľúbil som to... A svoj sľub som napokon splnil. Bola. Z tradičného trnavského Dobrofestu.

Pre divákov chystáme prekvapenie. V rámci dokumentu k výročiu televízie sme sa vybrali na identické miesto, na ktorom som pred 25 rokmi nakrúcal svoje prvé redaktorské odhlásenie so známym „...Patrik Herman, Televízia Markíza“ a nakrútili sme ho po štvrťstoročí opäť...