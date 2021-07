Fabušová exkluzívne priznala tehotenstvo! Ubolená spoveď missky: Mám strach o nenarodené bábätko

Obrovská radosť, ale aj obavy! Misska Miroslava Fabušová (39) má pri sebe milujúceho partnera, s ktorým je šťastná a spokojná.

Nový Čas len nedávno odhalil ich vzťah a vyzerá to tak, že dvojica ešte donedávna skrývala sladké tajomstvo.Fabušovú verejnosť spájala s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom. Dvojica totiž mala autonehodu v októbri minulého roka počas zákazu vychádzania a obaja skončili v rukách záchranárov. Sexbomba celý čas trvala na svojom, že s Kollárom ju spája iba kamarátsky vzťah. To sa nakoniec potvrdilo, keď Nový Čas pristihol atraktívnu brunetku s jej novým mužom v Dunajskej Lužnej, kde obaja žijú. „Poviem iba, že sme sa spoznali na prechádzke, keď sme kráčali okolo seba. Otočili sme sa jeden na druhého a usmiali sa. Zasvietili nám obom oči,“ priznala nedávno misska.

Prešlo pár týždňov a Novému Času sa podarilo zistiť, že Fabušová čaká s priateľom bábätko. „Mirka je tehotná, veľmi sa tejto správe potešila, no má aj strach,“ prezradil záhadne zdroj blízky brunetke. Samotná sexica najprv o tejto téme nechcela hovoriť, no nakoniec vyšla s pravdou von.

Tehotenské bruško sa jej totiž rysuje, a preto si uvedomuje, že tajiť dlhšie novinku vo svojom živote už nedokáže. „Som v štvrtom mesiaci tehotenstva. Mám však veľký strach, pretože som vždy stratila bábätko v štvrtom alebo v piatom mesiaci,“ priznala Novému Času smutným hlasom Fabušová a pokračovala úprimnými slovami: „V minulosti som prišla o bábätká a je mi to veľmi ľúto. Bojím sa, keďže som mala 39 rokov, že keď toto stratím, už nikdy nebudem mať bábätko. Ale neprestávam veriť, že sa to podarí a stanem sa mamou,“ hovorí s odhodlaním v hlase misska.

Deti sú zmysel života

Fabušová má tak za sebou naozaj náročné chvíle. Bolesť, akú prežíva žena pri strate bábätka, sa nedá opísať slovami. „Ťažko sa mi o tom hovorí. Je to pre mňa veľmi citlivá téma, pretože asi neexistuje nikto, kto by si prial viac bábätko ako ja. Odjakživa mám vzťah k detičkám, to sú anjeličkovia a neskutočne človeku dopĺňajú zmysel života,“ hovorí sexica, ktorá nestráca vieru a nádej. Po autonehode s Kollárom má stále zdravotné problémy, a preto si musí dávať pozor. „Veľmi veľa spím, operácia sa odkladá. Snažím sa oddychovať. Tehotenstvo a hormóny robia svoje. V sebe mám však silnú vieru a nádej, že všetko dobre dopadne.“

Rodina na prvom mieste

Dokonca sa chce deťom venovať aj v budúcnosti. „Detičky ma veľmi milujú a ja milujem ich. Pracujem na tom, aby som si urobila pedagogické minimum a mohla by som robiť v škôlke. Detská energia vám dáva zodpovednosť a neskutočnú silu,“ dodala misska, ktorá si momentálne váži skutočnosť, že má pri sebe partnera, rodinu a priateľov. „Chcem mať pokoj, mať svoju rodinku, venovať sa priateľovi, ktorý mi dá objatie, lásku, silu. Starať sa o neho. Pracovať na novej kolekcii, líčiť kočky a starať sa im o vlásky a účesy. To sú veci, ktoré ma momentálne napĺňajú a robia ma šťastnou,“ uzavrela Miroslava.